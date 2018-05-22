"Рейнджерс" Джеррарда ведет переговоры с двумя потенциальными новичками

Новый наставник "Рейнджерс" Стивен Джеррард не оставляет надежд подписать защитника "Фенербахче" Мартина Шкртела, который с 2008 по 2016 года защитник выступал за "красных"

Кроме того, Джеррард надеется арендовать у своего бывшего клуба нападающего Харри Уилсона​.

По данным источника, Шкртел обойдется шотландскому клубу в 3 миллиона евро.

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