"Рейнджерс" Джеррарда ведет переговоры с двумя потенциальными новичками

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"Рейнджерс" Джеррарда ведет переговоры с двумя потенциальными новичкамиНовый наставник "Рейнджерс" Стивен Джеррард не оставляет надежд подписать защитника "Фенербахче" Мартина Шкртела, который с 2008 по 2016 года защитник выступал за "красных"

Кроме того, Джеррард надеется арендовать у своего бывшего клуба нападающего Харри Уилсона​.

По данным источника, Шкртел обойдется шотландскому клубу в 3 миллиона евро.

Читайте: Тренер "Фенербахче" прокомментировал интерес Джеррарда к Шкртелу | http://soccernews.ru

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