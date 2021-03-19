"Рейнджерс" Джеррарда вылетел из Лиги Европы

Фото: твиттер "Славии"/Автор неизвестен

В ответном матче 1/8 финала Лиги Европы "Рейнджерс" под руководством Стивена Джеррарда на своем поле проиграл "Славии" со счетом 0:2 и вылетел из турнира.

Победу чешскому клубу принесли голы Питера Олайинки и Никушора Станчу.

"Рейнджерс" Шотландия – "Славия" Чехия - 0:2 (0:1) - первый матч - 1:1

Голы: Олайинка, 14 - 0:1, Станчу, 74 - 0:2

"Рейнджерс": Макгрегор, Голдсон, Паттерсон (Симпсон, 78), Баришич, Балогун, Дэвис (Иттен, 83), Камара, Арибо, Арфилд (Руф, 55), Кент (Райт, 83), Морелос (Зунгу, 82).

"Славия": Коларж (Вагнер, 65), Дели, Кудела, Боржил, Ба, Громада (Голеш, 58), Дорли (Кухта, 58), Провод, Станчу (Лингр, 90), Олайинка (Масопуст, 58), Сима.

Удаления: Руф (61), Балогун (73).

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