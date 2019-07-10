"Рейнджерс", "Хайдук" и софийский ЦСКА одержали победы в квалификации Лиги Европы
Представляем результаты матчей 1-го квалификационного раунда Лиги Европы.
Отметим, что ответные игры состоятся 16-18 июля.
"Сент-Джозефс" (Гибралтар) - "Рейнджерс" (Шотландия) 0:4
Голы: Джэк, 50 - 0:1, Оджо, 56 - 0:2, Голдсон, 68 - 0:3, Морелос, 77 - 0:4
"Гзира Юнайтед" (Мальта) - "Хайдук" (Хорватия) 0:2
Голы: Дьюрчо, 44 - 0:1, Долчек, 90 - 0:2
ЦСКА София (Болгария) - "ОФК Титоград" (Черногория) 4:0
Голы: Эвандру, 40 - 1:0, Тиагу Родригес, 53 - 2:0, Жеферсон, 55 - 3:0, Малинов, 72 - 4:0
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|3
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|М
|О
|1
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|2
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|6
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