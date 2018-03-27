"Рейнджерс" хочет подписать рекордсмена АПЛ

"Рейнджерс" хочет подписать полузащитника "Вест Бромвича" Гарета Бэрри, сообщает британская пресса.

Напомним, что летом 37-летний футболист станет свободным агентом и может перейти в шотландский клуб бесплатно.

В этом сезоне опытный хавбек сыграл за "Вест Бромвич" 29 матчей, забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу.

Напомним, что Бэрри является рекордсменом АПЛ по числу проведённых игр.

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