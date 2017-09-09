"Рейнджерс" и "Мотеруэлл" побеждают в матчах шотландской Премьер-лиги
Завершились пяти матчей 5-го тура чемпионата Шотландии. Стоит отметить победы "Рейнджерс" и "Мотеруэлла".
"Хартс" - "Абердин" - 0:0
"Мотеруэлл" - "Килмарнок" - 2:0 (0:0)
Голы: Боумэн, 65 - 1:0, Моулт, 88 (С пенальти) - 2:0
"Рейнджерс" - "Данди" - 4:1 (1:0)
Голы: Морелос, 41 - 1:0, Уиндасс, 68 - 2:0, Пенья, 83 - 3:0, Морелос, 85 - 4:0, Эль Бактауи, 90 - 4:1
"Росс Каунти" - "Партик" - 1:1 (0:1)
Голы: Спиттал, 22 - 0:1, Шалк, 86 (с пенальти) - 1:1
"Сент-Джонстон" - "Хиберниан" - 1:1 (0:0)
Голы: О'Хэллоран, 48 - 1:0, Патон, 61 (автогол) - 1:1
Положение команд: Селтик, Абердин - 13, Сент-Джонстон - 11, Рейнджерс - 10, Мотеруэлл - 9... | http://soccernews.ru
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