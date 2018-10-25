"Рейнджерс" и "Спартак" определились с игровой формой на сегодняшний матч

Шотландский "Рейнджерс" и московский "Спартак" определились с игровой формой на сегодняшний очный матч группового этапа Лиги Европы.

Хозяева традиционно сыграют в синей форме, а их вратарь - в оранжевой. Российская команда появится на поле "Айброкса" в белой экипировке, а их голкипер - в зеленой.

Напомним, сегодня Кононов будет назначен главным тренером "Спартака". | soccernews.ru