"Рейнджерс" на выезде громит "Сент-Джонстон"
В рамках девятого тура чемпионата Шотландии "Рейнджерс" в гостях крупно обыграл "Сент-Джонстон".
"Сент-Джонстон" – "Рейнджерс" - 0:3
Голы: Пенья, 27 - 0:1, Пенья, 78 - 0:2, Дорранс, 86 - 0:3.
"Рейнджерс": Фодерингэм, Джон, Тавернье, Фабиу Кардозу, Алвеш, Уиндасс (Нимейн, 90), Холт, Пенья (Маккрори, 85), Дорранс, Кандеяш, Морелос (Эррера, 90).
Удаление: Андерсон (71).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Селтик
|33
|91
|2
|Абердин
|33
|67
|3
|Рейнджерс
|33
|58
|4
|Сент-Джонстон
|33
|49
|5
|Харт оф Мидлотиан
|33
|45
|6
|Партик Тистл
|33
|41
|7
|Килмарнок
|33
|35
|8
|Росс Каунти
|33
|33
|9
|Гамильтон Академикалс
|33
|32
|10
|Мотеруэлл
|33
|32
|11
|Данди
|33
|30
|12
|Инвернесс КТ
|33
|25