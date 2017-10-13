"Рейнджерс" на выезде громит "Сент-Джонстон"

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"Рейнджерс" на выезде громит "Сент-Джонстон"

В рамках девятого тура чемпионата Шотландии "Рейнджерс" в гостях крупно обыграл "Сент-Джонстон".

"Сент-Джонстон" – "Рейнджерс" - 0:3

Голы: Пенья, 27 - 0:1, Пенья, 78 - 0:2, Дорранс, 86 - 0:3.

"Рейнджерс": Фодерингэм, Джон, Тавернье, Фабиу Кардозу, Алвеш, Уиндасс (Нимейн, 90), Холт, Пенья (Маккрори, 85), Дорранс, Кандеяш, Морелос (Эррера, 90). 

Удаление: Андерсон (71).

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Команда М О
1 Селтик 33 91
2 Абердин 33 67
3 Рейнджерс 33 58
4 Сент-Джонстон 33 49
5 Харт оф Мидлотиан 33 45
6 Партик Тистл 33 41
7 Килмарнок 33 35
8 Росс Каунти 33 33
9 Гамильтон Академикалс 33 32
10 Мотеруэлл 33 32
11 Данди 33 30
12 Инвернесс КТ 33 25
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