"Рейнджерс" на выезде одержал волевую победу над "Хартсом"

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"Рейнджерс" на выезде одержал волевую победу над "Хартсом"

В рамках 11-го тура чемпионата Шотландии "Рейнджерс" в гостях переиграл "Хартс" со счётом 3:1.

"Хартс" — "Рейнджерс" - 1:3

Голы: Лафферти, 24 - 1:0, Миллер, 43 - 1:1, Миллер, 65 - 1:2, Уиндэсс, 72 - 1:3.

"Рейнджерс": Фодерингэм, Тавернье, Маккрори, Джон, Уилсон, Холт, Джек, Уиндасс (Харди, 90), Кандеяш, Морелос (Эррера, 87), Миллер (Барджонас, 84).

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3 Рейнджерс 33 58
4 Сент-Джонстон 33 49
5 Харт оф Мидлотиан 33 45
6 Партик Тистл 33 41
7 Килмарнок 33 35
8 Росс Каунти 33 33
9 Гамильтон Академикалс 33 32
10 Мотеруэлл 33 32
11 Данди 33 30
12 Инвернесс КТ 33 25
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