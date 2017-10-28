"Рейнджерс" на выезде одержал волевую победу над "Хартсом"

В рамках 11-го тура чемпионата Шотландии "Рейнджерс" в гостях переиграл "Хартс" со счётом 3:1.

"Хартс" — "Рейнджерс" - 1:3

Голы: Лафферти, 24 - 1:0, Миллер, 43 - 1:1, Миллер, 65 - 1:2, Уиндэсс, 72 - 1:3.

"Рейнджерс": Фодерингэм, Тавернье, Маккрори, Джон, Уилсон, Холт, Джек, Уиндасс (Харди, 90), Кандеяш, Морелос (Эррера, 87), Миллер (Барджонас, 84).

Не пропустите: Турнир прогнозов: анонс 15 тура. | http://soccernews.ru