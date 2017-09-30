"Рейнджерс" на выезде разгромили "Гамильтон"
В рамках восьмого тура чемпионата Шотландии "Рейнджерс" в гостях крупно обыграли "Гамильтон".
"Гамильтон" – "Рейнджерс" - 1:4
Голы: Редмонд, 1 - 1:0, Джон, 21 - 1:1, Джон , 25 - 1:2, Кандеяш, 27 - 1:3, Дорранс, 59 (пенальти) - 1:4.
"Рейнджерс": Фодерингэм, Фабиу Кардозу, Джон, Тавернье, Маккрори, Пенья (Холт, 55), Джек, Уиндасс, Дорранс, Кандеяш (Далсиу, 90), Морелос (Эррера, 74).
Удаление: Джек (54).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Селтик
|33
|91
|2
|Абердин
|33
|67
|3
|Рейнджерс
|33
|58
|4
|Сент-Джонстон
|33
|49
|5
|Харт оф Мидлотиан
|33
|45
|6
|Партик Тистл
|33
|41
|7
|Килмарнок
|33
|35
|8
|Росс Каунти
|33
|33
|9
|Гамильтон Академикалс
|33
|32
|10
|Мотеруэлл
|33
|32
|11
|Данди
|33
|30
|12
|Инвернесс КТ
|33
|25