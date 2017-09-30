"Рейнджерс" на выезде разгромили "Гамильтон"

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"Рейнджерс" на выезде разгромили "Гамильтон"

В рамках восьмого тура чемпионата Шотландии "Рейнджерс" в гостях крупно обыграли "Гамильтон".

"Гамильтон" – "Рейнджерс" - 1:4

Голы: Редмонд, 1 - 1:0, Джон, 21 - 1:1, Джон , 25 - 1:2, Кандеяш, 27 - 1:3, Дорранс, 59 (пенальти) - 1:4.

"Рейнджерс": Фодерингэм, Фабиу Кардозу, Джон, Тавернье, Маккрори, Пенья (Холт, 55), Джек, Уиндасс, Дорранс, Кандеяш (Далсиу, 90), Морелос (Эррера, 74).

Удаление: Джек (54).

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2 Абердин 33 67
3 Рейнджерс 33 58
4 Сент-Джонстон 33 49
5 Харт оф Мидлотиан 33 45
6 Партик Тистл 33 41
7 Килмарнок 33 35
8 Росс Каунти 33 33
9 Гамильтон Академикалс 33 32
10 Мотеруэлл 33 32
11 Данди 33 30
12 Инвернесс КТ 33 25
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