"Рейнджерс" нацелился на игрока "Ливерпуля"

"Рейнджерс" нацелился на форварда "Ливерпуля" Бена Вудберна, сообщает The Express.

По сведениям издания, в приглашении 18-летнего футболиста заинтересован главный тренер шотландской команды Стивен Джеррард.

"Рейнджерс" хочет арендовать Вудберна, который провёл за основную команду "красных" только 11 матчей, на сезон 2018/19.

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