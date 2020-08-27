"Рейнджерс" не захотел подписывать Кузяева

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"Рейнджерс" не захотел подписывать Кузяева

Бывший полузащитник питерского "Зенита" Далер Кузяев мог продолжить карьеру в Шотландии.

По информации Sport24, "Рейнджерс" интересовался 27-летним россиянином, однако до конкретики дело так и не дошло.

Хавбек является свободным агентом, однако даже бесплатно его пока никто подписывать не хочет, кроме "Зенита".

Ранее сообщалось, что Кузяев может оказаться в "Бешикташе" или "Алавесе".

Не пропустите: Далер Кузяев отказался продлевать контракт с "Зенитом". | http://soccernews.ru
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