"Рейнджерс" объявил о назначении нового главного тренера
"Рейнджерс" на своём официальном сайте объявил о назначении на пост главного тренера Грэма Мерти.
43-летний специалист исполнял обязанности наставника команды из Глазго и руководство клуба решило дать ему шанс поработать до конца текущего сезона.
Отметим, что Мерти уже провёл у руля "Рейнджерс" 9 матчей, одержав 6 побед и трижды проиграв.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Селтик
|33
|91
|2
|Абердин
|33
|67
|3
|Рейнджерс
|33
|58
|4
|Сент-Джонстон
|33
|49
|5
|Харт оф Мидлотиан
|33
|45
|6
|Партик Тистл
|33
|41
|7
|Килмарнок
|33
|35
|8
|Росс Каунти
|33
|33
|9
|Гамильтон Академикалс
|33
|32
|10
|Мотеруэлл
|33
|32
|11
|Данди
|33
|30
|12
|Инвернесс КТ
|33
|25