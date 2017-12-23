"Рейнджерс" объявил о назначении нового главного тренера

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"Рейнджерс" объявил о назначении нового главного тренера

"Рейнджерс" на своём официальном сайте объявил о назначении на пост главного тренера Грэма Мерти.

43-летний специалист исполнял обязанности наставника команды из Глазго и руководство клуба решило дать ему шанс поработать до конца текущего сезона.

Отметим, что Мерти уже провёл у руля "Рейнджерс" 9 матчей, одержав 6 побед и трижды проиграв. 

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