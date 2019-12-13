"Рейнджерс" объявил о продлении контракта с Джеррардом

Главный тренер "Рейнджерс" Стивен Джеррард заключил новый контракт с клубом.

Стороны продлили сотрудничество до лета 2024 года. Предыдущее соглашение истекало в 2022 году.

39-летний Джеррард возглавляет "Рейнджерс" с мая 2018 года. В прошлом сезоне команда под его руководством финишировала на втором месте в шотландской Премьер-лиге.

В нынешней кампании коллектив из Глазго также идёт вторым, но отставание от лидирующего "Селтика" после 15 туров составляет всего 2 очка.

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