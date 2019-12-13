"Рейнджерс" объявил о продлении контракта с Джеррардом
Главный тренер "Рейнджерс" Стивен Джеррард заключил новый контракт с клубом.
Стороны продлили сотрудничество до лета 2024 года. Предыдущее соглашение истекало в 2022 году.
39-летний Джеррард возглавляет "Рейнджерс" с мая 2018 года. В прошлом сезоне команда под его руководством финишировала на втором месте в шотландской Премьер-лиге.
В нынешней кампании коллектив из Глазго также идёт вторым, но отставание от лидирующего "Селтика" после 15 туров составляет всего 2 очка.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Селтик
|15
|40
|2
|Рейнджерс
|15
|38
|3
|Мотеруэлл
|17
|31
|4
|Абердин
|17
|29
|5
|Килмарнок
|17
|23
|6
|Хиберниан
|17
|22
|7
|Ливингстон
|17
|18
|8
|Росс Каунти
|16
|17
|9
|Сент-Миррен
|17
|14
|10
|Харт оф Мидлотиан
|16
|12
|11
|Гамильтон Академикалс
|17
|12
|12
|Сент-Джонстон
|15
|12