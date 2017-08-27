"Рейнджерс" победил "Росс Каунти", "Данди" и "Хиберниан" сыграли вничью

Завершились два матча 4-го тура чемпионата Шотландии. "Рейнджерс" в гостях был сильнее "Росс Каунти", "Данди" и "Хиберниан" разошлись миром.

"Росс Каунти" - "Рейнджерс" - 1:3 (0:2)

Голы: Морелос, 31 - 0:1, Морелос, 41 - 0:2, Миккелсен, 59 - 1:2, Эррера, 89 - 1:3

"Данди" - "Хиберниан" - 1:1 (1:1)

Голы: Холт, 9 (с пенальти) - 1:0, Стоукс, 39 - 1:1

Положение лидеров: Абердин - 12, Селтик, Сент-Джонстон - 10, Хэмилтон, Рейнджерс, Хиберниан - 7...

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