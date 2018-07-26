"Рейнджерс" побеждает, "Бернли" играет вничью и другие результаты ЛЕ

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"Рейнджерс" побеждает, "Бернли" играет вничью и другие результаты ЛЕСостоялись еще пять матчей второго квалификационного раунда Лиги Европы. Вот их результаты.

"Абердин" - "Бернли" - 1:1

Голы: Макай-Стивен, 19 - 1:0 (пенальти), Воукс, 80 - 1:1.

"Дандолк" - АЕК (Ларнака) - 0:0

"Осиек" - "Рейнджерс" - 0:1

Гол: Морелос, 18 - 0:1.

"Спартак Субботица" - "Спарта" - 2:0

Голы: Каласан, 8 - 1:0, Джуричин, 57 - 2:0.

"Хиберниан" - "Астерас" - 3:2

Голы: Кирьякопулос, 12 - 0:1, Кирьякопулос, 35 - 0:2, Эмброуз, 64 - 1:2, Грэй, 77 - 2:2, Камбери, 90+3 - 3:2.

Удаление: Пасалидис, 83 ("Атромитос").

Напомним, ранее состоялось еще четыре матча. | soccernews.ru

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