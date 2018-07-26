"Рейнджерс" побеждает, "Бернли" играет вничью и другие результаты ЛЕ
Состоялись еще пять матчей второго квалификационного раунда Лиги Европы. Вот их результаты.
"Абердин" - "Бернли" - 1:1
Голы: Макай-Стивен, 19 - 1:0 (пенальти), Воукс, 80 - 1:1.
"Дандолк" - АЕК (Ларнака) - 0:0
"Осиек" - "Рейнджерс" - 0:1
Гол: Морелос, 18 - 0:1.
"Спартак Субботица" - "Спарта" - 2:0
Голы: Каласан, 8 - 1:0, Джуричин, 57 - 2:0.
"Хиберниан" - "Астерас" - 3:2
Голы: Кирьякопулос, 12 - 0:1, Кирьякопулос, 35 - 0:2, Эмброуз, 64 - 1:2, Грэй, 77 - 2:2, Камбери, 90+3 - 3:2.
Удаление: Пасалидис, 83 ("Атромитос").
Напомним, ранее состоялось еще четыре матча. | soccernews.ru
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