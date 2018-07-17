"Рейнджерс" под руководством Джеррарда вышел во второй раунд квалификации Лиги Европы

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"Рейнджерс" под руководством Джеррарда вышел во второй раунд квалификации Лиги Европы

Шотландский "Рейнджерс" вышел во второй квалификационный раунд Лиги Европы.

В первом раунде клуб из Глазго, который возглавляет Стивен Джеррард, в двухматчевом противостоянии победил макендонский "Шкупи".

"Шкупи" (Македония) - "Рейнджерс" (Шотландия) - 0:0 (первый матч - 0:2).

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