"Рейнджерс" подписал трансферную цель "Спартака"

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"Рейнджерс" подписал трансферную цель "Спартака"

Защитник "Славен Белупо" Никола Катич перешел в "Рейнджерс", сообщает официальный сайт клуба.

Сумма трансфера составила 2,7 миллиона евро. Футболист подписал контракт с шотландским клубом до лета 2022 года.

Ранее сообщалось, что хорватом интересовался "Спартак".

В минувшем сезоне 21-летний Катич провел за "Славен" 34 матча и забил 1 мяч. Ориентировочная стоимость игрока составляет 950 тысяч евро.

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