"Рейнджерс" приобрел 20-летнего воспитанника "Лестера"
"Рейнджерс" приобрел защитника "Лестера" Кэлвина Бэсси, об этом сообщается на официальном сайте шотландского клуба.
По данным источника, контракт с 20-летним футболистом рассчитан до 2024 года.
Бэсси - воспитанник "Лестера", однако за основную команду англичанин не провел ни одного матча.
А еще: "Лестер" предложил 20 миллионов евро за трансферную цель "Арсенала" и "Милана"| http://soccernews.ru
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|М
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|27
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|27
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|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
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|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
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|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
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|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18