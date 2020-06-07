"Рейнджерс" приобрел 20-летнего воспитанника "Лестера"

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"Рейнджерс" приобрел 20-летнего воспитанника "Лестера"

"Рейнджерс" приобрел защитника "Лестера" Кэлвина Бэсси, об этом сообщается на официальном сайте шотландского клуба.

По данным источника, контракт с 20-летним футболистом рассчитан до 2024 года.

Бэсси - воспитанник "Лестера", однако за основную команду англичанин не провел ни одного матча.

А еще: "Лестер" предложил 20 миллионов евро за трансферную цель "Арсенала" и "Милана"| http://soccernews.ru
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