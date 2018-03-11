"Рейнджерс" - "Селтик" - 2:3 (обзор)

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"Рейнджерс" - "Селтик" - 2:3 (обзор)Смотрите видеообзор матча 30-го тура шотландской Премьер-Лиги, в котором "Селтик", играя большую часть второго тайма в меньшинстве, обыграл "Рейнджерс".

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Селтик 33 91
2 Абердин 33 67
3 Рейнджерс 33 58
4 Сент-Джонстон 33 49
5 Харт оф Мидлотиан 33 45
6 Партик Тистл 33 41
7 Килмарнок 33 35
8 Росс Каунти 33 33
9 Гамильтон Академикалс 33 32
10 Мотеруэлл 33 32
11 Данди 33 30
12 Инвернесс КТ 33 25
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