"Рейнджерс" - "Спартак" - 0:0: текстовая онлайн трансляция матча

"Рейнджерс" - "Спартак" - 0:0

Стадион: "Айброкс" (Глазго)

Арбитр: Кевин Блом (Нидерланды)

"Рейнджерс": Макгрегор, Тавенье, Голдсон, Уоррал, Флэнаган, Джек (Грезда, 68), Эджария, Кулибали, Кент, Кандеяс (Мидлтон, 87), Морелос

"Спартак": Максименко, Мельгарехо, Джикия, Боккетти, Рассказов, Фернандо, Зобнин, Игнатов (Попов, 84), Ломовицкий (Ерёменко, 46), Ташаев (Ханни, 46), Зе Луиш

Финальный свисток! По нулям!

90+4 мину. Пожар! В последней атаке "Рейнджерс" едва не забил! Грезда с отличной позиции пробил выше цели!

90+4 мин. "Вперёд,Спартак!", - отлично слышно гостевую трибуны на пустеющем "Айброкс".

90+3 мин. Ух! Едва не прошёл классный пас Ерёменко на Зе Луиша, тот попросту не смог остановить мяч. А мог бы убежать на вратаря.

90+2 мин. Мельгарехо сбегал в атаку и попытался найти навесом Зе Луиша, но того опередили защитники. Нужно бежать назад.

90+1 мин. Арбитр добавляет четыре минуты. "Рейнджерс" пытается загрузить мяч вперёд, но "Спартак" грамотно обороняется.

90 мин. Пошла последняя минута основного времени! Мяч летает туда-сюда в районе центра поля.

89 мин. На победу "Спартак" сегодня не претендует. Судя по всему, "красно-белых" вполне устроит ничья, хотя ситуация в группе непростая.

88 мин. "Рейнджерс" идёт вперёд, но фолит в атаке. Норм.

87 мин. 18-летний Мидлтон поменял Кандеяса у хозяев.

86 мин. Максименко на газоне. Голкипер показывает, что ему больно и наверняка считает секунды. Пауза сейчас не помешает.

85 мин. "Рейнджерс" заработал энный угловой. "Спартак" всем составом в штрафной и это помогает - гости отбились.

84 мин. Замена у "Спартака". Попов выходит вместо Игнатова. Что успеет сотворить Ивелин?

83 мин. Рианчо очень эмоционален на бровке. Впрочем, для него это привычное состояние.

81 мин. "Спартак" пытается не дать "Рейнджерс" взвинтить темп и организовать финальный штурм. Парни Рианчо и сами не против сбегать в атаку. Пока всё катится к нулям.

79 мин. Судя по повтору, ситуация в штрафной "Спартака" была, что называется, пограничной. Но арбитр выбрал сторону москвичей и это хорошо!

78 мин. Упс! Хозяева ответили! После прострела с правого края Грезда упал в штрафной гостей, а пока все требовали пенальти кто-то из хозяев запустил мяч выше перекладины!

77 мин. Не так страшен этот "Рейнджерс". А ну-ка, "Спартак", добавь ещё!

76 мин. А вот это очень опасно! Рассказов с правого края едва не попал в дальний угол, нанеся удар внешней стороной стопы - мяч просвистел рядом со штангой!

76 мин. Неплохой отрезок выдал "Спартак", но защитники хозяев заблокировали удар, обезопасив Макгрегора.

74 мин. Глядя на сегодняшний футбол в исполнении "Рейнджерс", складывается впечатление, что даже сейчас Стивен Джи мог бы серьёзно усилить полузащиту команды.

73 мин. "Рейнджерс" прибрал себе мяч, провёл несколько позиционных атак, но отсутствие мастера последнего паса не позволило шотландцам обострить игру.

71 мин. Тем временем Ханни проверил бдительность Макгрегора. Но Ханни - не Хабиб, Макгрегор справился.

70 мин. У Рианчо ещё есть одна замена, но испанский специалист пока не спешит доставать последнюю карту.

68 мин. Грезда вышел вместо Джека у "Рейнджерс". Посмотрим, что изменится.

67 мин. Опасно! Морелос здорово качнул Джикию и пробил в направлении дальнего угла, но мяч прошёл мимо. Повезло.

66 мин. Благодаря ошибки Голдсона "Спартак" заработал угловой, но воздух остался за шотландцами.

65 мин. Стивен Джеррард готовит замену. Не нравится наставнику "Рейнджерс" пассивность его подопечных в последние минуты.

64 мин. "Айброкс" по-прежнему хорош и классно шумит при любом поводе. Трибуны пока гораздо лучше, чем команды на поле.

63 мин. Тем временем бывший игрок "Спартака" Квинси Промес оформил дубль в ворота "Акхисара". Эх, не хватает голландца "красно-белым" сейчас.

61 мин. Час игры позади. Пока для "Спартака" всё неплохо, но надо бы добавить впереди.

59 мин. Кандеяс врезал Зобнину, арбитр не пожалел для игрока хозяев горчичник.

58 мин. Джек проверил бдительность Максименко дальним ударом - голкипер на месте.

58 мин. Рианчо явно доволен действиями своих подопечных. Рауль активно жестикулирует и явно подбадривает игроков.

57 мин. Ого! "Спартак" провёл неплохой отрезок с мячом на чужой половине и даже создал момент, но Зобнин не попал в створ, пробивая пяткой после скидки от Ханни!

56 мин. Болельщики на трибунах очень активны, стараются и бьются игроки, но вот ФУТБОЛА пока очень мало.

54 мин. "Спартак" попробовал провести атаку левым краем, но прострел Зе Луиша не нашёл адресата. Чуть позже в той же атаке пробил по воротам Фернандо, но его подвела точность - мимо.

53 мин. Огромное количество угловых у "Рейнджерс", но из розыгрыши слишком просты - "Спартак" справляется.

52 мин. Тавенье по-прежнему активен справа. Сейчас шотландцы благодаря его усилиям снова заработали корнер. После подачи мяч ушёл за лицевую от кого-то из москвичей. Очередной угловой будет.

50 мин. В другом матче этой группы "Вильярреал" выносит "Рапид" со счётом 3:0.

49 мин. Макгрегор неудачно вынес мяч от ворот, "Спартак" перехватил и убежал в атаку, но без последнего паса. Не удалось выжать максимум из этой атаки.

47 мин. "Рейнджерс" снова пытается активно начать тайм, но кажется, что "Спартак" к этому готов.

46 мин. Возобновилась игра! А у "Спартака" двойная замена! Ерёменко и Ханни поменяли Ломовицкого и Ташаева.

Перерыв! Пока 0:0 и почти без моментов.

45+1 мин. "Рейнджерс" выполнил серию подач с угла поля, но ничего по-настоящему опасного у шотландцев не получилось

45 мин. Фернандо грубо снёс Кандеяса и получил жёлтую. Хозяева исполнили стандарт, пошла толковая подача, но и в этот раз без удара. Будет ещё один угловой.

44 мин. Кент получил мяч на левом фланге, сместился в центр и пробил прямо в руки Максименко.

43 мин. Опасно! После подачи с угла поля кто-то из шотландцев скинул мяч на дальнюю штангу, где был игрок хозяев, но Максименко вовремя сыграл на выходе и нейтрализовал опасность.

42 мин. "Рейнджерс" намного больше владеет мячом (в районе 63%), но толку от этого мало. "Спартак" хоть и без мяча, но нельзя сказать, что москвичей сильно поджимают.

40 мин. "Спартак" справляется с атаками шотландцев, но совсем пропала контригра. Пора бы хоть чем-то ответить.

39 мин. После заброса с левого края мяч заметался в штрафной "Спартака", но подопечные Рианчо не дали пробить по воротам.

37 мин. Пошёл футбол в стиле "Бей вперёд - игра придёт". Радует только атмосфера на трибунах.

36 мин. Зобнин жёстко вставил Кандеясу. Повезло , что арбитр проспал этот эпизод и не показал Роману "чистую" жёлтую

35 мин. "Рейнджерс" пытается использовать свободные зоны, чтобы разбежаться в контратаку, но шотландцам не хватает креативных действий - всё достаточно примитивно. Это на руку "Спартаку".

34 мин. Ещё один стандарт "Спартака" ни к чему не привёл. Более того, Джикия за споры получил "горчичник".

33 мин. Делаем в ставки, когда у нас в матче будут акцентированные удары в створ? Пока таких не наблюдается.

31 мин. Зобнин получил по лицу от соперника. Фернандо выполнил кросс в штрафную, но вновь без удара по воротам.

30 мин. Тавенье регулярно активно забегает в атаку по левому флангу, но Мельгарехо старается присматривать за ним, дабы тот не придумал чего.

28 мин. Нужно "Спартаку" и самому успокоиться, и "Рейнджерс" угомонить. Атаки хозяев начинают быть острее.

26 мин. Снова опасно! Максименко в прыжке прерывает то ли удар, то ли прострел с правого фланга. Хозяева подали угловой, но до удара не дошло.

25 мин. Кент заставил потрудиться защитников "Спартака", заработал угловой, но Зобнин без проблем перехватил подачу.

23 мин. Опасно! "Рейнджерс" разогнал атаку по левому краю, нападающий хозяев вышел на ударную позицию, но пробил мимо цели.

23 мин. Середина тайма, а на две команды пока целый 0 ударов в створ.

22 мин. Джикия негодует. Морелос наступил ему на ногу, но арбитр решил не наказывать форварда хозяев.

20 мин. Джеррард хлопает в ладоши, стараясь поддержать своих. Те пока сбились на примитивные забросы.

19 мин. "Рейнджерс" заработал штрафной, пошла подача в штрафную, где первым по мячу сыграл кто-то из футболистов "Спартака". Отбились москвичи.

17 мин. Зе Луиш призывает партнёров прессинговать соперника выше и сам активно напрягает защитников хозяев, когда те с мячом.

16 мин. "Рейнджерс" бодро начал, но постепенно их запал сошёл на нет и уже "Спартак" намекает на желание захватить инициативу.

14 мин. Стоит отдать должное молодым игрокам "Спартака", пока они выглядят достаточно уверенно даже под давлением трибун "Айброкс".

12 мин. Пока мяч чаще пребывает в центре поля - игра идёт без толковых атак и, как следствие, без моментов.

11 мин. Кто-то из подопечных Джеррарда упал в штрафной "Спартака", но арбитр развёл руками и позволил продолжить игру.

9 мин. Напомним, в квалификации Лиги Европы "Рейнджерс" с большим трудом прошёл "Уфу". Сыграют ли "спартаковцы" с шотландцами лучше?

8 мин. Москвичам удалось заработать угловой. Фернандо выполнил подачу, но пробить никто не смог. Из-за боковой введут мяч хозяева.

7 мин. "Спартаку" удалось немного отодвинуть игру от своих ворот - "Рейнджерс" всё ещё с мячом, но в районе центрального круга.

5 мин. Москвичи усилиями Мельгарехо наконец-то перешли центр поля - хозяева сбили Лоренцо недалеко от боковой линии. Гости разыграли мяч.

3 мин. "Рейнджерс" сходу взял мяч под свой контроль и старается вести игру. "Спартак" пока в обороне.

2 мин. Стиваен Джеррард в кадре. Легенда "Ливерпуля" доволен резвым стартом своих парней.

1 мин. Хозяева бодро побежали вперёд и сходу заработали угловой - гости с горем пополам отбились

1 мин. Матч начался! Поехали!

Мы начинаем! Команды уже на поле. Гимн Лиги Европы отзвучал, а "Матч ТВ" всё ещё крутит рекламу. Классика.

В четверг, 25 октября, московский "Спартак" в рамках третьего тура Лиги Европы сыграет в гостях с "Рейнджерс". Это будет первый матч "красно-белых" после отставки Массимо Карреры. "Спартаку" в Глазго нужно брать очки, чтобы продолжить борьбу за плей-офф.

Soccernews проведёт текстовую онлайн трансляцию матча. Начало в 22:00 (мск).

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