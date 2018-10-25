"Рейнджерс" - "Спартак": анонс и прогноз матча 3 тура группового этапа Лиги Европы

"Рейнджерс" – "Спартак"

Стадион: "Айброкс" (Глазго)

Начало матча: 22:00

Главный арбитр: Кевин Блом (Нидерланды)

25 октября на легендарном шотландском стадионе "Айброкс" московский "Спартак", который на днях потерял главного тренера и выглядит как минимум обескровлено, попробует взять свои первые очки в нынешнем розыгрыше Лиги Европы в матче против промежуточного лидера группы "G" – "Рейнджерса" из Глазго. "Народная команда" уже очень много потеряла в Лиге Европы, но шанс зацепится за первое место все еще есть. Чтобы и дальше претендовать на высокое место, которое даст фору при жеребьевке 1/16 финала Лиги Европы (ели российская команда туда вырвется), нужно только побеждать!

Путь московского "Спартака" в текущем сезоне мало назвать просто сложным. Он извилистый, нестабильный, с кочками и еще и с множеством грязи. Все это, конечно, о результатах команды, которая в 10 последних встречах во всех турнирах победила всего три раза при четырех поражениях. Следствием этого стало нынешнее шестое место в РПЛ, а также третья строчка в группе "G" Лиги Европы. При таких раскладах увольнение Массимо Карреры не является чем-то удивительным, все к этому шло, при чем уже давно. На матч с шотландским клубом москвичей выведет помощник Карреры Рауль Рианчо. В прессе уже появилась информация, что боссы "Спаратка" договорились с Кононовым, который ранее неплохо показал себя в "Краснодаре", а также на Украине, где возглавлял львовские "Карпаты" и ФК "Севастополь". Кстати, во Львове он до сих пор считается почетным гражданином города.

По игре "Спартака" отдельно стоит выделить весьма занятную цифру: подопечные Карреры, а теперь уже Рианчо, выиграли 62,3% всех верховых единоборств в текущем розыгрыше Лиги Европы, и являются третьей лучшей командой турнира по этому показателю. И это перед матчем с почти англичанами (по стилю игры), которые будут выдавать достаточно длинных пасов в борьбу.

"Спартаку" придется встречаться не с обычной командой, а с лидером своей группы. Глазго "Рейнджерс" знакомый российским фанатам, в текущем сезоне клуб Стивена Джеррарда уже успел отправить "Уфу" мимо Лиги Европы. Команда не показывает абсолютно слаженной игры в обороне, но ей не занимать в борьбе и упорстве. На данном этапе "Рейнджерс" идет на 5 месте в шотландском Премьершипе, но позиция довольно условная, ведь второе и шестое места на родине первых победителей международного футбольного матча разделяют всего два очка. Не лишним будет напомнить, что на данном этапе подопечные Джеррарда являются самой результативной командой своей лиги, где забили 22 гола в 9 встречах. Привычка забивать распространяется и на Лигу Европы, где у "плюшевых мишек" значение 4 в графе "голы".

Интересные факты перед противостоянием "Рейнджерса" и "Спартака"

"Рейнджерс" и "Спартак" еще никогда не пересекались между собой в еврокубках.

В текущем сезоне "Рейнджерс" еще не проигрывал в еврокубках (в том числе в квалификации).

Московский "Спартак" еще никогда не обыгрывал шотландские клубы в официальных матчах. До этого москвичи 4 раза играли с "Селтиком" – дважды проиграли, дважды сыграли вничью.

За всю историю "Рейнджерс" сыграл с российскими командами 13 матчей, в которых добыл 8 побед, 3 раза сыграл вничью и дважды проиграл.

Ориентировочные составы

"Рейнджерс": МакГрегор – Тавернье, Голдсон, Катич, Флэнеген – Кулибали, Эджария, Росситер – Кент, Кандеяш, Морелос.

"Спартак": Максименко – Рассказов, Джикия, Боккети, Комбаров – Фернандо, Зобнин, Ханни – Мельгарехо, Ломовицкий, Зе Луиш.

Прогноз на матч "Рейнджерс" – "Спартак"

Обычно приход нового главного тренера, хоть и временного, бодрит игроков, но "спартаковский" случай рискует стать исключением, так как уже сейчас в прессе мелькают слухи, что между Рианчо и игроками "народной команды" не лучшие отношение. Тем более, играть придется на "Айброкс", где "Рейнджерс" всегда грызет землю и не отдает победы просто так. Поскольку класс игроков "Спартака" несколько выше, рискнем предположить, что команда сможет взять очки в Шотландии, но лишь одно.

Букмекеры видят "Рейнджерс" фаворитом матча. На победу шотландской команды дают коэффициент 2,3, в то время как шансы "Спартака" оцениваются в 3,3. В случае ничьи поставленные деньги можно умножить в 3,6 раз.

Прогноз SoccerNews – тотал 2,5 М (1,99).

Игорь Малиенко | soccernews.ru

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