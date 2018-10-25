"Рейнджерс" - "Спартак": где и когда смотреть первый матч "красно-белых" без Карреры

В четверг, 25 октября, московский "Спартак" отправится в гости к "Рейнджерс". Это будет первый матч "красно-белых" без Массимо Карреры, а противостоять им будет коллектив легендарного Стивена Джеррарда.

"Спартак" после двух туров имеет только одно очко, тогда как у "Рейнджерс" в активе четыре балла - именно шотландцы лидируют в группе. В Глазго "красно-белым" нужно брать очки - поражение серьёзно уменьшит шансы москвичей на выход в плей-офф.

Начало матча в 22:00 (мск).

Прямую трансляцию матчей проведут отечественный телеканал "Матч ТВ".

В Великобритании игру можно будет посмотреть на "BT Sport 3".

В Германии встречу покажет "DAZN", в Испании "Movistar Liga de Campeones 2",

В Израиле за "Спартаком" в гостях у "Рейджерс" можно будет наблюдать по каналу "Sport 1"

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