"Рейнджерс" - "Спартак": Ломовицкий и Ташаев в основе гостей

Стали известны стартовые составы шотландского "Рейнджерс" и московского "Спартака" в матче третьего тура группового этапа Лиги Европы, который состоится сегодня, 25 октября.

"Рейнджерс": Макгрегор, Тавенье, Голдсон, Уоррал, Флэнаган, Джек, Эджария, Кулибали, Кент, Кандеяс, Морелос

Запасные: Фодерингем, Катич, Холлидэй, Макрори, Грезда, Мидлтон, Лафферти

"Спартак": Максименко, Мельгарехо, Джикия, Боккетти, Рассказов, Фернандо, Зобнин, Игнатов, Ломовицкий, Ташаев, Зе Луиш

Запасные: Ребров, Петкович, Кутепов, Еременко, Тимофеев, Попов, Ханни

Матч начнется в 22:00 мск.

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