"Рейнджерс" спокойно разобрался с "Партиком"

В рамках 12-го тура чемпионата Шотландии "Рейнджерс" на своём поле разгромил "Партик" со счётом 3:0.

"Рейнджерс" – "Партик" - 3:0

Голы: Маккрори, 30 - 1:0, Кандеяш, 39 - 2:0, Уиндасс, 47 - 3:0.

"Рейнджерс": Фодерингэм, Маккрори, Джон, Тавернье, Уилсон, Холт, Джек, Уиндасс (Кранчар, 69), Кандеяш, Миллер, Морелос (Харди, 85).

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