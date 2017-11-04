"Рейнджерс" спокойно разобрался с "Партиком"

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"Рейнджерс" спокойно разобрался с "Партиком"

В рамках 12-го тура чемпионата Шотландии "Рейнджерс" на своём поле разгромил "Партик" со счётом 3:0.

"Рейнджерс" – "Партик" - 3:0

Голы: Маккрори, 30 - 1:0, Кандеяш, 39 - 2:0, Уиндасс, 47 - 3:0.

"Рейнджерс": Фодерингэм, Маккрори, Джон, Тавернье, Уилсон, Холт, Джек, Уиндасс (Кранчар, 69), Кандеяш, Миллер, Морелос (Харди, 85).

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Команда М О
1 Селтик 33 91
2 Абердин 33 67
3 Рейнджерс 33 58
4 Сент-Джонстон 33 49
5 Харт оф Мидлотиан 33 45
6 Партик Тистл 33 41
7 Килмарнок 33 35
8 Росс Каунти 33 33
9 Гамильтон Академикалс 33 32
10 Мотеруэлл 33 32
11 Данди 33 30
12 Инвернесс КТ 33 25
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