"Рейнджерс" выбил "Брагу" из Лиги Европы

В ответной игре 1/16 финала Лиги Европы "Рейнджерс" под руководством Стивена Джеррарда переиграл "Брагу".

Таким образом, шотландский клуб по сумме двух встреч пробился в 1/8 финала турнира.

"Брага" - "Рейнджерс" 0:1, первый матч - 2:3

Гол: Кент, 61 - 0:1

"Брага": Матеус, Карму (Абель Руис, 64), Бруно Виана, Раул Силва (Галено, 53), Секейра, Франсержио, Эшгайю, Тринкау, Пальинья (Новайш, 46), Рикарду Орта, Паулинью.

"Рейнджерс": Макгрегор, Баришич, Тавернье, Голдсон, Эдмундсон, Джек, Арфилд, Хаджи (Арибо, 72), Дэвис, Кент, Камбери (Оджо, 78).

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