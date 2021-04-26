"Рейнджерс" выбили из Кубка Шотландии благодаря ассисту вратаря на 122-й минуте

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"Рейнджерс" выбили из Кубка Шотландии благодаря ассисту вратаря на 122-й минуте

Фото STV News

"Рейнджерс" проиграл в серии пенальти "Сент-Джонстону" в рамках 1/4 финала Кубка Шотландии.

Серии 11-метровых предшествовали два гола, забитых на 117-й и 122-й минутах.

На второй компенсированной минуте счёт сравнял "Сент-Джонстон" - отличился нападающий Крис Кейн после ассиста вратаря Зандера Кларка, который подключился к угловому. Смотрите, как это было!

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