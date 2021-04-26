"Рейнджерс" выбили из Кубка Шотландии благодаря ассисту вратаря на 122-й минуте
Фото STV News
"Рейнджерс" проиграл в серии пенальти "Сент-Джонстону" в рамках 1/4 финала Кубка Шотландии.
Серии 11-метровых предшествовали два гола, забитых на 117-й и 122-й минутах.
На второй компенсированной минуте счёт сравнял "Сент-Джонстон" - отличился нападающий Крис Кейн после ассиста вратаря Зандера Кларка, который подключился к угловому. Смотрите, как это было!
LAST MINUTE GOALKEEPER GOAL pic.twitter.com/3y7VpgSkaO— Joe Crann (@YesWeCrann) April 25, 2021
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Селтик
|30
|80
|2
|Рейнджерс
|29
|67
|3
|Мотеруэлл
|30
|46
|4
|Абердин
|30
|45
|5
|Ливингстон
|30
|39
|6
|Сент-Джонстон
|29
|36
|7
|Хиберниан
|30
|37
|8
|Килмарнок
|30
|33
|9
|Сент-Миррен
|30
|29
|10
|Росс Каунти
|30
|29
|11
|Гамильтон Академикалс
|30
|27
|12
|Харт оф Мидлотиан
|30
|23