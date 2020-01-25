"Рейнджерс" выкупил Джермейна Дефо

Пресс-служба "Рейнджерс" подтвердила, что клуб выкупил права на нападающего "Борнмута" Джермейна Дефо.

Сумма трансфера не разглашается. Англичанин заключил контракт, рассчитанный до конца сезона 2020/21.

Напомним, что "Рейнджерс" арендовал Дефо год назад. В составе команды из Глазго форвард забил 24 гола и сделал 7 ассистов в 48 матчах.

Рыночная стоимость 37-летнего игрока оценивается в 1,75 миллиона евро.

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