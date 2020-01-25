"Рейнджерс" выкупил Джермейна Дефо

Теги борнмутрейнджерсджермейн дефотрансферы

"Рейнджерс" выкупил Джермейна Дефо

Пресс-служба "Рейнджерс" подтвердила, что клуб выкупил права на нападающего "Борнмута" Джермейна Дефо.

Сумма трансфера не разглашается. Англичанин заключил контракт, рассчитанный до конца сезона 2020/21.

Напомним, что "Рейнджерс" арендовал Дефо год назад. В составе команды из Глазго форвард забил 24 гола и сделал 7 ассистов в 48 матчах.

Рыночная стоимость 37-летнего игрока оценивается в 1,75 миллиона евро.

Не пропустите: "Хетафе" и "Рейнджерс" поспорят за трансферную цель ЦСКА. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Зенит" проиграл "Ред Булл Зальцбург" в товарищеском матче, пропустив 6 голов

"Зенит" проиграл "Ред Булл Зальцбург" в товарищеском матче, пропустив 6 голов

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 23 67
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 24 51
3 Лестер Сити Лестер Сити 24 48
4 Челси Челси 24 40
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 24 34
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 24 34
7 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 24 34
8 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 24 33
9 Саутгемптон Саутгемптон 24 31
10 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 24 30
11 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 24 30
12 Эвертон Эвертон 24 30
13 Бернли Бернли 24 30
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 24 30
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 24 25
16 Астон Вилла Астон Вилла 24 25
17 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 23 23
18 Борнмут Борнмут 24 23
19 Уотфорд Уотфорд 24 23
20 Норвич Сити Норвич Сити 24 17
Полная таблица

топ-5 тегов