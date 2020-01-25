"Рейнджерс" выкупил Джермейна Дефо
Пресс-служба "Рейнджерс" подтвердила, что клуб выкупил права на нападающего "Борнмута" Джермейна Дефо.
Сумма трансфера не разглашается. Англичанин заключил контракт, рассчитанный до конца сезона 2020/21.
Напомним, что "Рейнджерс" арендовал Дефо год назад. В составе команды из Глазго форвард забил 24 гола и сделал 7 ассистов в 48 матчах.
Рыночная стоимость 37-летнего игрока оценивается в 1,75 миллиона евро.
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|Команда
|М
|О
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|Ливерпуль
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|24
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|3
|Лестер Сити
|24
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|24
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|Вулверхэмптон
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|Шеффилд Юнайтед
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|Саутгемптон
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|Арсенал Лондон
|24
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|Кристал Пэлас
|24
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|Эвертон
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|Бернли
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|Ньюкасл Юнайтед
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|Брайтон & Хоув Альбион
|24
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|Астон Вилла
|24
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|17
|Вест Хэм Юнайтед
|23
|23
|18
|Борнмут
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