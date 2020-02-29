"Рейнджерс" вылетел из Кубка Шотландии на стадии четвертьфинала

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"Рейнджерс" вылетел из Кубка Шотландии на стадии четвертьфинала

В рамках 1/4 финала Кубка Шотландии "Рейнджерс" минимально уступил "Хартсу".

Таким образом, подопечные Стивена Джеррарда завершили борьбу за трофей.

"Хартс" - "Рейнджерс" 1:0

Гол: Бозанич, 58 - 1:0

Отметим, что в Премьер-лиге "Рейнджерс" идет на втором месте, отставая от "Селтика" на 12 очков.

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