"Рейнджерс" вылетел из Кубка Шотландии на стадии четвертьфинала
В рамках 1/4 финала Кубка Шотландии "Рейнджерс" минимально уступил "Хартсу".
Таким образом, подопечные Стивена Джеррарда завершили борьбу за трофей.
"Хартс" - "Рейнджерс" 1:0
Гол: Бозанич, 58 - 1:0
Отметим, что в Премьер-лиге "Рейнджерс" идет на втором месте, отставая от "Селтика" на 12 очков.
Читайте также: Жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы. | http://soccernews.ru
Лента новостей
-
"Рейнджерс" вылетел из Кубка Шотландии на стадии четвертьфинала
-
"Шальке" проиграл "Кельну" в матче Бундеслиги
-
"Леганес" и "Алавес" не выявили победителя в матче Примеры
-
2
"Уотфорд" нанес "Ливерпулю" первое поражение в этом сезоне АПЛ
-
Семак прокомментировал ничью с "Локомотивом"
-
Сёмин: "Я не оскорблял судей"
-
Тренер "Динамо" о поражении от "Спартака": "Разочарованы результатом"
-
ПСЖ уверенно разобрался с "Дижоном" в матче Лиги 1
-
"Реал" вступит в борьбу за Обамеянга
-
"Зенит" и "Локомотив" не выявили победителя
-
Тедеско прокомментировал победу над "Динамо"
-
Арбитр удалил Семина в матче с "Зенитом"
-
"Десна" разгромила "Мариуполь" и другие результаты 20-го тура УПЛ
-
"Валенсия" одолела "Бетис" в матче Примеры
-
"Челси" добыл ничью в матче с "Борнмутом" и другие результаты 28-го тура АПЛ
-
"Бавария" на выезде уничтожила "Хоффенхайм"
-
1
Роналду высказался об отметке в 1000 матчей за карьеру
-
Гол Санчо принес "Боруссии" победу над "Фрайбургом" и другие результаты 24-го тура Бундеслиги
-
"Манчестер Сити" готов включить Стоунза в сделку по защитнику "Эвертона"
-
"Лацио" обыграл "Болонью" и возглавил Серию А
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Селтик
|28
|76
|2
|Рейнджерс
|27
|64
|3
|Мотеруэлл
|27
|42
|4
|Абердин
|28
|41
|5
|Ливингстон
|28
|38
|6
|Хиберниан
|28
|37
|7
|Килмарнок
|28
|32
|8
|Сент-Джонстон
|27
|32
|9
|Росс Каунти
|28
|29
|10
|Сент-Миррен
|26
|22
|11
|Гамильтон Академикалс
|28
|21
|12
|Харт оф Мидлотиан
|27
|19