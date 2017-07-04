"Рейнджерс" вылетел из Лиги Европы, проиграв клубу из Люксембурга

Завершились два ответных матча первого квалификационного раунда Лиги Европы. Знаменитый шотландский "Рейнджерс" неожиданно проиграл люксембуржскому "Нидеркорну" и вылетел из еврокубков.

"Нидеркорн" (Люксембург) - "Рейнджерс" (Шотландия) - 2:0 (0:0) - первый матч - 0:1

Голы: Франсуаз, 66 - 1:0, Тиль, 75 - 2:0

"Бальцан" (Мальта) - "Видеотон" (Венгрия) - 3:3 (1:2) - первый матч - 0:2

Голы: Кальевич, 3 - 1:0, Гереши, 15 - 1:1, Щепович, 23 - 1:2, Еффионг, 56 - 2:2, Юхаж, 80 - 2:3, Кальевич, 86 (с пенальти) - 3:3 | http://soccernews.ru