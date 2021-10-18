Рейньер может покинуть "Боруссию"

Фото: инстаграм Рейньера/Автор неизвестен

Бразильский полузащитник мадридского "Реала" Рейньер, ныне выступающий в дортмундской "Боруссии" на правах аренды.

Как сообщает бразильское издание Torcedores, что бразилец намерен покинуть "Дортмунд" в январе и перейти в "Бенфику".

По информации источника, португальцы заинтересованы в том, чтобы взять игрока в аренду, если будут платить только половину его зарплаты.

"Мадрид" хочет включить пункт в арендное соглашение об обязательном выкупе за 20 миллионов евро летом 2022 года.

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