Рейньер может покинуть "Боруссию"

Теги реал мадридборуссия дортмундбенфикарейньер

Рейньер может покинуть "Боруссию"Фото: инстаграм Рейньера/Автор неизвестен

Бразильский полузащитник мадридского "Реала" Рейньер, ныне выступающий в дортмундской "Боруссии" на правах аренды.

Как сообщает бразильское издание Torcedores, что бразилец намерен покинуть "Дортмунд" в январе и перейти в "Бенфику".  

По информации источника, португальцы заинтересованы в том, чтобы взять игрока в аренду, если будут платить только половину его зарплаты.

"Мадрид" хочет включить пункт в арендное соглашение об обязательном выкупе за 20 миллионов евро летом 2022 года.

Также не пропустите: Де Дзерби лестно высказался о Гвардиоле. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Тарасов завершил игровую карьеру

Тарасов завершил игровую карьеру

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 32 76
2 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 32 66
3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 32 63
4 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 32 60
5 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 32 59
6 Вольфсбург Вольфсбург 32 46
7 Хоффенхайм Хоффенхайм 32 46
8 Фрайбург Фрайбург 32 45
9 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 32 41
10 Шальке Шальке 32 39
11 Герта Герта 32 38
12 Унион Берлин Унион Берлин 32 38
13 Кельн Кельн 32 35
14 Аугсбург Аугсбург 32 35
15 Майнц 05 Майнц 05 32 34
16 Фортуна Дюссельдорф Фортуна Дюссельдорф 32 29
17 Вердер Бремен Вердер Бремен 32 28
18 Падерборн Падерборн 32 20
Полная таблица

топ-5 тегов