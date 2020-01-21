Рейньер прокомментировал свой переход в "Реал"
Новичок мадридского "Реала" Рейньер высказался касательно своего перехода в королевский клуб.
"Оказаться в "Реале" - это значит находиться на вершине футбола. Это самый большой клуб мира. Я следил за ним с детства, мы смотрели с отцом матчи "Реала" эпохи "галактикос". Ещё тогда я влюбился в эту команду. А четыре победы в Лиге Чемпионов за последние годы подарили мне счастье и гордость, которые трудно объяснить. Зидан и Кака всегда были моими кумирами. Я восхищался их манерой игры в центре поля, элегантностью и смелостью", - приводит слова 18-летнего бразильца Marca.
Напомним, что трансфер Рейньера обошёлся "Реалу" в 30 миллионов евро. Контракт хавбека с "бланкос" рассчитан до лета 2026 года. Пока перспективный футболист будет играть в составе "Кастильи".
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|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14