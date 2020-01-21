Рейньер прокомментировал свой переход в "Реал"

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Рейньер прокомментировал свой переход в "Реал"

Новичок мадридского "Реала" Рейньер высказался касательно своего перехода в королевский клуб.

"Оказаться в "Реале" - это значит находиться на вершине футбола. Это самый большой клуб мира. Я следил за ним с детства, мы смотрели с отцом матчи "Реала" эпохи "галактикос". Ещё тогда я влюбился в эту команду. А четыре победы в Лиге Чемпионов за последние годы подарили мне счастье и гордость, которые трудно объяснить. Зидан и Кака всегда были моими кумирами. Я восхищался их манерой игры в центре поля, элегантностью и смелостью", - приводит слова 18-летнего бразильца Marca.

Напомним, что трансфер Рейньера обошёлся "Реалу" в 30 миллионов евро. Контракт хавбека с "бланкос" рассчитан до лета 2026 года. Пока перспективный футболист будет играть в составе "Кастильи".

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