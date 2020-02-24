Рейньер сделал шикарный ассист в дебютном матче за "Реал Кастилью"

Новичок мадридского "Реала" Рейньер ярко дебютировал за фарм-клуб "сливочных".

В первом матче за "Кастилью" юный бразилец отдал голевой пас - он ассистировал пяткой Альваро Фидальго. Сморите, как это было!

Fidalgo goal, assist by Reinier in his first game with Real Madrid Castilla pic.twitter.com/avpkZSDN2K — RM Play ▶️ (@RMPIay) February 23, 2020

Напомним, что "Реал" купил Рейньера в январе у "Фламенго" за 30 миллионов евро. 18-летний хавбек заключил с королевским клубом контракт до 2026 года.

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