Рейнгольд анонсировал громкий трансфер "Спартака"

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Рейнгольд анонсировал громкий трансфер "Спартака"Известный в прошлом футболист Валерий Рейнгольд анонсировал громкий трансфер московского "Спартака".

"Сегодня мне сказали, что контракт с Еременко уже подписан. Он поможет "Спартаку": Роман играть умеет, хороший мастер. Главное - в какой он физической форме, все-таки два года не играл, а это большой срок. К тому же ему 31 год, не такой уж он и молодой. Если Каррера его приглашает, значит, он его видел в деле.

Не знаю, как он заиграет, но урок Роман получил приличный. Хорошо, что он отделался двухлетней дисквалификацией. Дали бы лет пять - и пришлось бы завязать с футболом вообще. Мне нравилось, как он играл и в "Рубине", и в ЦСКА. Играть умеет", - цитирует бывшего футболиста Чемпионат.

Напомним,  отец Еременко прокомментировал слухи о возможном переходе сына в "Спартак". | soccernews.ru

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