Рейнгольд: "Черчесов упёрся, как баран"

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Рейнгольд: "Черчесов упёрся, как баран"

Экс-игрок "Спартака" Валерий Рейнгольд подверг критике главного тренера сборной России Станислава Черчесова за решение оставить полузащитника "Локомотива" Игоря Денисова вне заявки национальной команды на ЧМ-2018.

"Где Денисов, господин Черчесов? Лучший опорник нашего футбола. Опять упёрся в железобетонную стенку, как баран. Объясни, почему ты не берёшь Денисова - чемпиона России? Уже Юрий Павлович Сёмин Черчесову намекнул, что этого парня надо брать. Денисов может быть решающей фигурой в отдельно взятых играх сборной на Чемпионате Мира. Центр поля - серьёзная позиция в футболе. Там должен находиться человек, который башку расшибёт на футбольном поле" - сказал Рейнгольд.

С расширенной заявкой сборной России на домашний Чемпионат Мира 2018 года Вы можете ознакомиться здесь. | http://soccernews.ru

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