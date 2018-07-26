Рейнгольд: "Черчесову важно осознать свои ошибки"

Известный в прошлом футболист Валерий Рейнгольд прокомментировал продление контракта главного тренера сборной России Станислава Черчесова с РФС.

"Черчесов однозначно заслужил продление контракта. Это даже не обсуждается. Да, у него много проблем. Многие сильно критиковали его, в их числе и я. Но со своей задачей он справился. Посмотрим, что будет дальше...

Черчесову важно сейчас тщательно проанализировать свою работу и осознать свои ошибки. А я считаю, что он их допустил! Он не взял Шатова и Глушакова. Это громадное упущение Черчесова. Были бы эти двое ребят, мы бы вышли в полуфинал! Сто процентов. Нельзя ставить свои амбиции выше интересов сборной. Это, пожалуй, единственное упущение Черчесова", - цитирует бывшего футболиста sport24.ru.

Напомним, стало известно, сколько будет зарабатывать Черчесов по новому контракту в сборной России. | soccernews.ru