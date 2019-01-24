Рейнгольд дал совет "Спартаку"

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Рейнгольд дал совет "Спартаку"

Легендарный игрок "Спартака" Валерий Рейнгольд дал совет московскому клубу касательно будущего форвардов Зе Луиша и Луиса Адриано.

"Спартаку" не надо продавать Адриано и Зе Луиша. Клуб должен их сохранить. Не вижу никакого смысла в продаже футболистов, которые и сами не хотят уходить. Я не знаю, какую там сумму им предлагают, но вроде их сейчас всё устраивает. Ребята должны быть довольны нахождением в клубе: публика их восприняла, атмосфера сейчас хорошая. Самое главное, чтобы они поняли, что "Спартак" - это их коллектив. Я уже говорил, когда Промес уходил в "Севилью", что он ещё не раз об этом пожалеет. Квинси сейчас просится назад. Он потерял всё, что имел. Пришёл в "Севилью" и всё растерял" - сказал Рейнгольд в интервью "Чемпионат.com".

Напомним, что в подписании Адриано заинтересован "Галатасарай", а на Зе Луиша претендуют "Фенербахче" и "Лидс".

Не пропустите: В "Спартаке" сделали заявление о возможном уходе Зе Луиша и Луиса Адриано. | http://soccernews.ru

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