Рейнгольд: "Если снимут Черчесова и поставят Семина, буду аплодировать"

Известный в прошлом футболист Валерий Рейнгольд выступил за смену тренера в сборной России.

"Если снимут Черчесова и поставят Семина, буду аплодировать. Семин хорошо понимает в футболе. Был бы другой тренер, Березуцкие вернулись бы в сборную. Но пусть Черчесов сам в себе разбирается. Пускай нам доложит, болельщикам, в чем же дело", - цитирует бывшего футболиста Спорт-FM.

Напомним, Смолов поделился ожиданиями от выступления сборной России на домашнем ЧМ. | soccernews.ru