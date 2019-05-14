Рейнгольд: "Глушаков больше не должен играть в "Спартаке"

Теги спартак москваденис глушаковмассимо каррера

Рейнгольд: "Глушаков больше не должен играть в "Спартаке"

Бывший игрок "Спартака" Валерий Рейнгольд рассказал, что думает о появившейся в СМИ информации о том, что капитан московского клуба Денис Глушаков "сливал" информацию прессе о проблемах клуба и настраивал игроков против главного тренера Массимо Карреры. Об этом сообщает Sport24.

"Если это так, то Глушакову в "Спартаке" делать нечего, в команде такие люди не нужны. Ему нужно искать другую команду. В команде должны быть патриоты. Люди, у которых душа болит за "Спартак", они никогда не должны создавать группировки или плести заговоры против кого-то. Это предательство, но это лишь мое мнение. Если ты считаешь себя выше своей команды, то найдутся слова моего учителя - Николая Петровича Старостина: "Люби "Спартак" в себе, а не себя в "Спартаке". Он не должен больше играть в команде", - сказал Рейнгольд.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Глушаков настраивал всех против Карреры и рассказывал прессе о проблемах клуба.

В нынешнем сезоне 32-летний игрок участвовал в 18 матчах в РПЛ, забив 2 гола.

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СМИ: Глушаков настраивал всех против Карреры

СМИ: Глушаков настраивал всех против Карреры

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