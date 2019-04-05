Рейнгольд: "Глушаков - сильнейший полузащитник в России"

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Рейнгольд: "Глушаков - сильнейший полузащитник в России"

Бывший игрок "Спартака" Валерий Рейнгольд высоко оценил уровень игры капитана "красно-белых" Дениса Глушакова.

"Я считаю, что сейчас Глушаков - сильнейший полузащитник в России, его немедленно надо брать в сборную. Он в каждой игре забивает. И какие мячи забивает. Это ещё началось с Кубка в Катаре. Я не хвалю, но говорю, как есть, он сильнейший. Есть болельщики, которые искусственно нагнетают всю эту ситуацию. Ещё раз повторю, Глушаков - сильнейший полузащитник в России. Пожалуйста, не соглашайтесь со мной, но я говорю факты. Тот мяч, который он забил в Грозном, я считаю, будет лучшим в сезоне.

Не надо забывать, что он выходит с капитанской повязкой в одной из лучших команд России. Кононов сказал: "Если парень будет так играть, то какой смысл трогать его позицию?". Пускай болельщики задумаются над этим. Глушаков играет достойно, он обязан выходить на поле. Он человек, который ведёт команду. Неважно, что сейчас думают болельщики и тренер. Если команда доверяет капитану, то вопросы сняты. Замолчите и язык заткните в одно место", - сказал Рейнгольд.

В текущем сезоне 32-летний Глушаков сыграл за "Спартак" 21 матч и забил 3 гола.

В сборную России хавбек не вызывается с лета 2017 года.

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