Рейнгольд: "Испанцы надолго запомнят "Спартак"

Известный в прошлом футболист Валерий Рейнгольд прокомментировал игру московского "Спартака" в матче группового этапа Лиги Чемпионов против испанской "Севильи".

"Я горжусь, что болею за "Спартак". Было много ошибок, но ребята себя не опозорили и боролись до конца. Вторую половину второго тайма команда провела на подъеме и желании. Я не могу ругать их. Они полностью отдались игре и имели полное преимущество в конце матча. Просто молодцы. Испанцы надолго запомнят "Спартак", - цитирует бывшего футболиста Советский спорт.

Напомним, Бериццо остался доволен победой над "Спартаком". | soccernews.ru