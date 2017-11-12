Рейнгольд: "Кого просматривает Черчесов мне не совсем понятно"

Известный в прошлом футболист Валерий Рейнгольд выступил с критикой в адрес главного тренера сборной России Станислава Черчесова.

"Если Фернандес еще выполнял функции защитника, то во что играл Рауш, мне не понятно. Откуда он вообще появился? Между прочим, он фактически привез нам гол. Пусть там и офсайд, но он упустил оппонента и потерял позицию. Никакого впечатления он на меня не произвел.

Я хочу сказать, что в сборной России должен быть тот, кто хоть как-то выделяется на фоне остальных. В ней должны быть собраны лучшие игроки на своих позициях, но кого там просматривает Черчесов со своим тренерским штабом мне не понятно. Нашим ребятам не хватает мастерства", - цитирует бывшего футболиста Rusfootball.

Напомним, на матче Россия - Аргентина был обновлен рекорд посещаемости. | soccernews.ru