Рейнгольд: "Мне не нравится, как Дзюба играет. Может, я ошибаюсь"

Экс-игрок "Спартака" Валерий Рейнгольд рассказал, что думает об игре нападающего "Зенита" Артема Дзюбы. Об этом информирует "Спорт уик-энд".

"Знаете, мне не нравится, как Артем играет. Может, я ошибаюсь.

Мне посчастливилось застать на поле великого Эдуарда Стрельцова, играл против него. Тогда его называли спящим медведем, потом спящим гигантом стали величать Романа Павлюченко.

Дзюба может, наверное, так. Но тренер, видимо, плохо от него требует. Артему нужна подвижная игра. Дзюбе надо больше двигаться", - сказал Рейнгольд.

В текущем сезоне Дзюба участвовал в 19 матчах, отметившись 5 голами и 3 ассистами.

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