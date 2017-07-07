Рейнгольд: "На поле должны выходить не больше пяти легионеров, остальные - россияне"
Бывший футболист сборной СССР и "Спартака" Валерий Рейнгольд считает, лимит на легионеров в чемпионате России необходимо ужесточить.
"На поле должны выходить не больше пяти легионеров, остальные - россияне. "5+6" - оптимальный вариант, надо принять такой лимит и не менять, успокоиться на время. Наш футбол страдает от того, что чиновники абсолютно не разбираются в футболе. Прислушались бы, что люди говорят! Совсем убрать иностранцев нельзя – весь мир так играет, везде легионеры, никуда не денешься. Что касается заявки, здесь как раз можно отменить лимит – у кого есть деньги, пусть покупают, сколько хотят. Но выходить на поле должны пять иностранцев, не больше", - приводят слова Рейнгольда российские СМИ.
Напомним, что в минувшем сезоне в Премьер-лиге действовало ограничение - не более шести иностранцев на поле одновременно. Ранее президент РФС Виталий Мутко заявил, что в ближайшее время лимит будет изменен.
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