Рейнгольд: "Надеялся, что Шатов станет игроком "Спартака"

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Рейнгольд: "Надеялся, что Шатов станет игроком "Спартака"Известный в прошлом футболист Валерий Рейнгольд высказался о проблемах полузащитника "Краснодара" Олега Шатова, права на которого принадлежат питерскому "Зениту".

"Это игрок. Я никогда его не критиковал. В "Зените" его шатало в разные стороны. Он был травмирован, выходил и снова получал травму. Не он виноват, так его подготовили, а игрок хорошего уровня. Я надеялся, что его возьмет не "Краснодар", а "Спартак". Шатов - футболист хорошего уровня, и он это доказал", - цитирует бывшего футболиста Советский спорт.

Напомним, Шатов получил травму. | soccernews.ru

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