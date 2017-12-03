Известный в прошлом футболист Валерий Рейнгольд назвал лучшего игрока первой половины чемпионата России.

"Считаю ли Луиса Адриано лучшим игроком первой половины сезона в РФПЛ? Да, он - лучший по всем показателям. Найдите мне причину не считать лучшим его. Он забивает достаточно много, "завязывает" комбинации, уверенно себя чувствует на поле, боец, помогает в задней линии. Что еще надо?

Есть футболисты, которые моментами выглядят красивее. Тот же Квинси Промес. Когда он в порядке - забивает чумовые мячи, но фронт работы - несопоставим. Он не будет возвращаться в свою штрафную и выносить мяч головой, помогать защитникам.

Я очень скептически относился к Адриано по первому времени. Наверное, потому что он мало играл и не был в хорошей форме. Но он раскрылся. Это игрок высочайшего уровня. Назовите игрока, с которым его можно сравнить", - цитирует бывшего футболиста Советский спорт.

Напомним, "Спартак" интересуется молодым голкипером. | soccernews.ru