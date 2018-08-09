Рейнгольд назвал ПАОК деревенской командой, которая не умеет играть в футбол
Известный в прошлом футболист Валерий Рейнгольд дал комментарий по матчу московского "Спартака" против греческого ПАОКа в рамках третьего квалификационного раунда Лиги Чемпионов.
"Я не хочу "Спартак" оскорблять. Раунд состоит из двух матчей и москвичи дали сопернику фору. Эту команду "Спартак" должен обыгрывать под пять голов. ПАОК совершенно не умеет играть в футбол, а то, что произошло, у меня тоже вызывает много вопросов.
Ребята, это игра на выход в Лигу Чемпионов! И вы так бездарно пропустили три мяча от команды, которая не умеет играть в футбол. У меня есть надежда, что за неделю "Спартак" придет в себя и даст настоящий бой это деревенской команде.
С такой игрой "Спартак" никого в Лиге Чемпионов не удивит. Но такую команду как ПАОК он обязан обыгрывать. Ладно, в Греции не получилось, но в Москве надо разорвать. Греки приедут сюда и поставят "автобус".
"Автобусы" разные бывают: "Икарус", львовский или "Мерседес". Хороший "автобус" ПАОК поставить не сможет. Могу ошибаться, но мне кажется, что счет 3:2 лучше, чем 3:3, иначе бы "Спартак" дома стал играть на ничью. 3:2 погубит ПАОК. Жду от "Спартака" серьезной игры, хватит валять дурака", - цитирует бывшего футболиста Советский спорт.
Напомним, вчера "Спартак" уступил ПАОКу со счетом 2:3. | soccernews.ru
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