Рейнгольд: "Никто не ожидал, что выйдем из группы и будем в порядке"

Известный в прошлом футболист Валерий Рейнгольд подвел итог выступлению сборной России на групповом этапе домашнего Чемпионата Мира.

"Я бы хотел поблагодарить ребят, ведь нас ждет 1/8 финала. Примерно такие соперники будут в плей-офф, а то и сильнее. Для российского болельщика это уже праздник, ведь никто не ожидал, что мы выйдем из группы и будем в порядке. Да, мы проиграли 0:3, но я не могу не отметить старания ребят. Они сделали все, что было в их силах, но это футбол. Это игра", - цитирует бывшего футболиста Чемпионат.

Напомним, сегодня Россия разгромно уступила Уругваю. | soccernews.ru