Рейнгольд: "Нужно менять всю структуру вокруг "Спартака"

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Рейнгольд: "Нужно менять всю структуру вокруг "Спартака"Известный в прошлом футболист Валерий Рейнгольд высказался о проблемах московского "Спартака".

"Вопросов к руководству клуба - много. Нужно менять всю структуру вокруг "Спартака". Отрезвить некоторых игроков и перестать надеяться на тех, кто раньше постоянно выручал: Промес, Зе Луиш, Адриано, Фернандо. А где наши ребята? Самедов, Зобнин, Глушаков… Вы чем занимаетесь? Выявите между собой лидера, который всех поведет вперед. А надеяться на то, что кто-то из легионеров опять вытащит… Нет, ребята, они - тоже люди, они - не роботы. Но этого нет, поэтому команда просто полетела, а времени остановиться просто нет, впереди - три тура и на кону Лига Чемпионов", - цитирует бывшего футболиста Rusfootball.info.

Напомним, "Спартак" провел 800-й матч в чемпионате России. | soccernews.ru

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