Рейнгольд о сборных Саудовской Аравии и Египта: "Эти люди вообще не умеют играть в футбол"

Известный в прошлом футболист Валерий Рейнгольд высказался о выступлении сборной России на домашнем Чемпионате Мира.

"Вообще, я стараюсь успокоить всех людей, которые спрашивают у меня о перспективах нашей сборной в плей-офф. Эта эйфория должна была закончиться еще неделю назад. Кого мы обыграли? Мы обыграли людей, которые в футбол вообще играть не умеют! Надеюсь, ребята, в отличие от общественности, забыли об этих двух матчах и хорошо настроились на Уругвай", - цитирует бывшего футболиста sport24.ru.

Напомним, Мостовой высказался о раскладах в группах "А" и "В" на ЧМ. | soccernews.ru