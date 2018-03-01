Рейнгольд о словах Кейруша: "Какая победа на ЧМ? У нас нет сборной"

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Рейнгольд о словах Кейруша: "Какая победа на ЧМ? У нас нет сборной"Известный в прошлом футболист Валерий Рейнгольд прокомментировал слова главного тренера сборной Ирана Карлуша Кейруша о шансах национальной команды России выиграть Чемпионат Мира.

"Все то, что он наговорил, - абсолютно непрофессиональное видение. Это просто издевательская издевка. Какое первенство мира? У нас нет сборной! Пусть Черчесов сначала обнародует, кто у него играть будет. Нет защитных позиций. За редким исключением можно набрать три-четыре человека более или менее конкурентоспособных ребят. Остальные чего? Это же первенство мира, а не проходной двор", - цитирует бывшего футболиста Национальная служба новостей.

Напомним, Кейруш считает, что Россия может стать чемпионом мира. | soccernews.ru

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